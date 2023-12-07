7 декабря, источник: АиФ Уфа
В Башкирии назвали города и районы с резким оттоком жителей
Жители республики переезжают в крупные города.
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По данным Башстата, по итогам 9 месяцев в республике фиксируется миграционная убыль населения. Всего из республики за этот год уехало 1899 человек. Это на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
По данным статистики, больше всего жителей потеряли Бирский (399 человек), Мелеузовский (352 человек), Хайбуллинский (309 человек), Баймакский (256 человек), Ишимбайский (249 человек) районы и город Сибай (357 человек).
Часть этих мигрантов переехали в башкирские города и районы поближе к столице — так, только в Уфе наблюдается миграционный прирост на 2009 жителей, также укрупнились Стерлитамак (на 554 человек) и Нефтекамск (на 404 человека). Часть выехали за пределы региона и страны.