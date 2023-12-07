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7 декабря, источник: Volga News

8 декабря в Самаре распределят места в детские сады

В пятницу, 8 декабря 2023 года, в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2023−2024 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию на 01.09.2023; направленности группы; желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

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