7 декабря, источник: Комсомольская правда
Миллионы мерцающих огней: главную площадь Хабаровска украшают к Новому году-2024
В Хабаровске на площади Ленина монтируют новогодние украшения.
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До Нового года осталось меньше месяца. В городе полным ходом идут работы по украшению главных точек краевой столицы — площадей, парков, скверов. Конечно, пока полную картину нельзя увидеть, но процесс кипит.
Например, на главной площади города — площади имени Ленина — уже возвели зеленую красавицу и установили опоры для гирлянд. В прошлом году от макушки новогоднего дерева в разные стороны расходились яркие гирлянды, образовывая мерцающую вуаль. Зрелище завораживало своей красотой, особенно в темное время суток. Казалось, что небо покрыто десятками тысяч золотых огоньков. От одного посещения площади уже появлялось праздничное настроение и просыпалась вера в новогоднее чудо. К слову, как раз для этого купола и установили опоры — он вновь появится на площади в этом году. Не забудьте сделать фотографии на память!
В этом году площадь обещают украсить не менее сказочно. По информации правительства Хабаровского края, появятся новые арт-объекты — жар-птица, тройка коней, яблоня с наливными яблоками и другие.
— Главная площадь Хабаровского края вновь станет центром семейных встреч. Тепло, которое вкладывается в оформление площади, почувствуют все жители и гости города даже в самые сильные морозы. Гости новогоднего городка смогут согреться в отапливаемых домиках и взять напрокат зимний инвентарь и коньки, которые пригодятся на возводимом катке. Как и в прошлом году, на территории новогоднего городка для молодых предпринимателей будут предусмотрены торговые места. А местные рестораторы подготовят угощения и горячие напитки, — добавили в комитете по делам молодежи.
Часть украшений появится благодаря благотворителям — бизнес-сообществу и крупным компаниям.
Еще одной из самых популярных точек города, где к Новому году устанавливают невероятной красоты украшения, считается парк «Динамо». Пока парк украсили только голубые гирлянды, но уже 12 декабря там установят фигуру Гулливера. Сейчас занимаются реставрацией сказочного героя. Кстати, в этом году в парке появилась уменьшенная копия Гулливера. Ее установил один из предпринимателей рядом с новой точкой питания. А рядом с парком у музыкального театра уже стоит красиво украшенная елочка.
Кроме того, к 16 декабря на набережной Хабаровска должны открыть «народный» каток.