7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Топ-5 главных новостей в Молдове 7 декабря
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 7 декабря 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
1. Новогодний сюрприз для молдавских школьников: Таких долгих зимних каникул у них еще не было — за счет чего они стали длиннее.
2. С местных выборов в Молдове кандидатов политформирования «Шанс» сняли незаконно: Партия выиграла процесс в Высшей судебной палате против КЧС — нас ждут перевыборы?
3. После дождей — мороз и гололед: В Молдове наступают самые опасные зимние дни.
4. Знаменитый художник из Германии в ответ на травлю за карикатуру на ПАС: «Вы же в Молдове хотите в Европу — а здесь, в ЕU, толерантно относятся к критике и не закрывают рот оппозиции!».
5. В чем сила, брат: Почему властям плевать на «тракторный» протест в Кишиневе и акции оппозиции — дальше шума дело не пойдет.