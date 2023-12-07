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7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове 7 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 7 декабря 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Новогодний сюрприз для молдавских школьников: Таких долгих зимних каникул у них еще не было — за счет чего они стали длиннее.

2. С местных выборов в Молдове кандидатов политформирования «Шанс» сняли незаконно: Партия выиграла процесс в Высшей судебной палате против КЧС — нас ждут перевыборы?

3. После дождей — мороз и гололед: В Молдове наступают самые опасные зимние дни.

4. Знаменитый художник из Германии в ответ на травлю за карикатуру на ПАС: «Вы же в Молдове хотите в Европу — а здесь, в ЕU, толерантно относятся к критике и не закрывают рот оппозиции!».

5. В чем сила, брат: Почему властям плевать на «тракторный» протест в Кишиневе и акции оппозиции — дальше шума дело не пойдет.

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