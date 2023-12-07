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7 декабря, источник: МК.RU Воронеж

Воронежцам назвали адреса проведения ярмарок в 2024 году

Торговые ряды развернут в разных частях города.

В следующем году в областном центре откроют восемь постоянных площадок с универсальными ярмарками, где разместят торговые объекты малого формата. Соответствующее постановление размещено на сайте воронежской мэрии.

Отмечается, что топовые ряды развернут в разных частях города. Уже сейчас известны точные локации:

улица Ворошилова, 7 (ул. Депутатская, 8);

улица Теплоэнергетиков, 4 (мкр. Шилово, ТЦ «Ермак»);

улица Карла Маркса, от дома 70 до дома 78;

улица 20-летия Октября, 119;

Ленинский проспект, 97;

Ленинский проспект, 177;

Ленинский проспект, 150;

улица Домостроителей, 13.

Также известно время работы торговых объектов — для посетителей они будут открыты с 9 утра до 6 вечера.

Планируется, что на каждой из площадок разместятся 20 торговых мест.

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