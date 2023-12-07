7 декабря, источник: Комсомольская правда
Магия вне Хогвартса: В Мурино прилетела редкая полярная сова
Полярная сова прилетела в Ленобласть впервые за 13 лет.
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Крайне необычная гостья нанесла визит Всеволожскому району Ленобласти. В Мурино прилетела редкая для наших краев полярная сова. Улетела из волшебной школы Хогвартс, не иначе! Молодую красавицу в белоснежной «шубе» в черное пятнышко заметили на карнизе одной из жилых многоэтажек. Птица восседала на уступе будто одинокий голубь и охотно позировала всем, кто ее заметил: щурила или широко открывала желтые глазищи, хохлилась и просто была очаровательной. Для региона это большое событие, ведь в последний раз полярную пернатую здесь видели аж в 2010 году.
По словам биолога и автора блога «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, одну из самых крупных сов страны занесло сюда с Севера России, Арктики или Субарктики. По природе своей эта птица — кочевник, зимой в поисках съестного она мигрирует на юг, порой долетая даже до Москвы. Если местные запасы продовольствия устроят полярную сову, то она может остаться в Ленобласти на всю зиму.
— В городах много мусора и свалок, а значит и мышевидных грызунов — крыс, мышей, полевок. Сов как раз они и привлекают. Но также много ворон, они серьезный фактор беспокойства для полярной совы. Птица охотится днем, как и вороны, поэтому они считают ее конкурентом и гоняют. Вороны могут нанести сове серьезные травмы клювом и даже убить. Но наша сова опытная — на вороний прессинг не реагирует выпадами, но уворачивается, — рассказал Глазков spb.kp.ru.
Конечно, спастись от воронья полярная хищница сможет, ее тактика — прятки в укромном месте. Ниша, балкон, дупло или густая ель — самые подходящие варианты. Помимо ворон опасность для полярной гостьи представляет еще и отравленная добыча, добавляет Павел Глазков. Например, крыса, которую незадолго до поимки травили в подвале жилого дома. В Мурино, заметили местные жители, хищница уже отобедала одной серой крысой. Надеемся, грызун ей достался без токсичной добавки.
Полярная сова выходит на охоту днем, ловит мышей, зайцев, уток, чаек, иногда не против перекусить лягушками и рыбой. И хоть белая гостья оказалась для Петербурга сюрпризом, в последнее время здесь гостит много других сов. По наблюдениям Павла Глазкова, в парке Сосновка и на 3-й Советской улице видели бородатых неясытей, на Елагином острове живут три длиннохвостых неясыти. А на днях очередную сову, охотящуюся на крыс, заметили на набережной Екатерингофки.