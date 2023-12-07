Губернатор Глеб Никитин: троллейбусы останутся в трех районах Нижнего Новгорода

Троллейбусы продолжат выходить на маршрут в Канавинском, Московском и Сормовском районах Нижнего Новгорода. В остальных 5 районах их заменит другой вид электротранспорта — электробусы.
По федеральной программе модернизации городского электротранспорта в Нижегородскую область должно поступить 120 электробусов. 58 изготовит Ликинский автобусный завод, еще 62 — российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» в Ворсме. «ЛиАЗы» будут ходить в Автозаводском и Ленинском районах, «МиНиНы» в Нагорной части города.
Базироваться электробусы будут в троллейбусных (и бывших троллейбусных) депо. Сейчас там уже установлено 50 зарядок. На днях электробусы получили регистрационные номера и скоро начнут выполнять по городу тестовые рейсы без пассажиров. По словам губернатора, маршрутная сеть электротранспорта расширится на 30%, возобновятся отмененные маршруты, ранее обслуживавшиеся троллейбусами, а протяженность маршрутов будет продлена до новых жилых комплексов.