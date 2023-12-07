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7 декабря, источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае празднуют 89-летие со дня основания региона

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко записали поздравление для жителей региона.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярском крае 7 декабря празднуют 89-летние со дня образования региона. В этот день в 1934 году постановлением президиума ВЦИК СССР был образован край со столицей Красноярском.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко записали поздравление для жителей региона:

«Наш край был надёжной опорой страны в военные годы, в период масштабных строек и сегодня уверенно продолжает идти вперёд, открывая новые возможности и перспективы роста. Деятельные, творческие люди — главное достояние Красноярья. Благодаря их труду, знаниям, опыту регион лидирует в важнейших отраслях. Дорогие друзья! Желаем каждой семье здоровья и счастья, любимому краю — процветания».

Напомним, ранее губернатор Михаил Котюков назвал приоритеты бюджета Красноярского края на ближайшие 3 года.

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