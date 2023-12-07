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7 декабря, новости Казахстана, источник: EL.kz

Во сколько обходится иностранцам отдых в Казахстане

В последний летний сезон средняя стоимость проживания в Казахстане для путешественников возросла на 12,4%, достигнув 11 тысяч тенге в сутки с предыдущих 9,8 тысяч тенге за одного человека, сообщает El.kz, ссылаясь на Finprom.kz.

Источник: EL.kz

В курортных районах Казахстана цены оказались несколько выше, в среднем 12,1 тысяч тенге за ночь, что на 12,2% больше предыдущих показателей. Однако стоит учитывать, что ценовой диапазон в различных курортах настолько разнообразен, что эта средняя цифра может значительно отличаться от реальных расценок в некоторых туристических зонах.

Примером такого разброса цен может служить Бухтарминское водохранилище, где стоимость проживания на турбазах в 2023 году составила 4,1 тысячи тенге за одного человека. В то время как в Мангистауской области цена была почти в пять раз выше — 19,1 тысячи тенге, являясь самой высокой в стране. Следующей по стоимости оказалась Алматинская горная область, где средняя цена за ночь в отелях и гостиницах достигала 16,1 тысячи тенге.

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