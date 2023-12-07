Во сколько обходится иностранцам отдых в Казахстане

В курортных районах Казахстана цены оказались несколько выше, в среднем 12,1 тысяч тенге за ночь, что на 12,2% больше предыдущих показателей. Однако стоит учитывать, что ценовой диапазон в различных курортах настолько разнообразен, что эта средняя цифра может значительно отличаться от реальных расценок в некоторых туристических зонах.
Примером такого разброса цен может служить Бухтарминское водохранилище, где стоимость проживания на турбазах в 2023 году составила 4,1 тысячи тенге за одного человека. В то время как в Мангистауской области цена была почти в пять раз выше — 19,1 тысячи тенге, являясь самой высокой в стране. Следующей по стоимости оказалась Алматинская горная область, где средняя цена за ночь в отелях и гостиницах достигала 16,1 тысячи тенге.