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7 декабря, источник: АиФ Пермь

Температура упала 7 декабря ниже −35˚ в нескольких округах Пермского края

Об этом сообщили метеорологи ПГНИУ.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°

Температура воздуха упала 7 декабря ниже −35˚ в нескольких округах Пермского края, сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

«В Кочёво было −36,3˚, в Чёрмозе −36,0˚, в Кунгуре −35,9˚, в Гайнах −35,8˚, в Осе −35,5˚. Температура воздуха ниже −30˚ отмечена повсеместно, за исключением Чайковского», — рассказали специалисты ПГНИУ.

В краевом центре столбик термометра опустился до −31,2˚, в аэропорту «Большое Савино» до −34˚.

При этом температура в Прикамье продолжает снижаться. Рекорд самого холодного дня этого года — 9 января (тогда было −40,7˚) — пока не побит.

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