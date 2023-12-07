7 декабря, источник: АиФ Пермь
Температура упала 7 декабря ниже −35˚ в нескольких округах Пермского края
Об этом сообщили метеорологи ПГНИУ.
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Температура воздуха упала 7 декабря ниже −35˚ в нескольких округах Пермского края, сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
«В Кочёво было −36,3˚, в Чёрмозе −36,0˚, в Кунгуре −35,9˚, в Гайнах −35,8˚, в Осе −35,5˚. Температура воздуха ниже −30˚ отмечена повсеместно, за исключением Чайковского», — рассказали специалисты ПГНИУ.
В краевом центре столбик термометра опустился до −31,2˚, в аэропорту «Большое Савино» до −34˚.
При этом температура в Прикамье продолжает снижаться. Рекорд самого холодного дня этого года — 9 января (тогда было −40,7˚) — пока не побит.