В Минэнерго рассказали, когда в дома омичей вернется отопление

Ситуацию прокомментировали в Министерстве энергетики и ЖКК Омской области.
«Понимаем, что ситуация с отоплением очень актуальна в настоящее время. Из-за нарушения работы котлов параметры теплоносителя на ТЭЦ-5 снижены. В настоящий момент котел № 2 запущен. Проводится устранение дефектов на котлах № 7 и № 9, ориентировочное время включения котлов до 20:00 07.12.2023. Организованы аварийно-восстановительные бригады, проводятся работы по восстановлению котлоагрегатов. Сибирским управлением Ростехнадзора организована проверка в отношении АО “ТГК-11” по ограничениям параметров теплоснабжения от ТЭЦ-5», — отметили в ведомстве.
Напомним, что ночью в четверг, 7 декабря 2023 года, произошла остановка трех котельных. В происшествии разбирается прокуратура.