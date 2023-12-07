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7 декабря, источник: СуперОмск

В Минэнерго рассказали, когда в дома омичей вернется отопление

В четверг, 7 декабря 2023 года, в Омске столбик термометра опустился ниже −30 градусов. При этом омичи из разных районов города отмечают в соцсетях отсутствие отопления или еле теплые батареи.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве энергетики и ЖКК Омской области.

«Понимаем, что ситуация с отоплением очень актуальна в настоящее время. Из-за нарушения работы котлов параметры теплоносителя на ТЭЦ-5 снижены. В настоящий момент котел № 2 запущен. Проводится устранение дефектов на котлах № 7 и № 9, ориентировочное время включения котлов до 20:00 07.12.2023. Организованы аварийно-восстановительные бригады, проводятся работы по восстановлению котлоагрегатов. Сибирским управлением Ростехнадзора организована проверка в отношении АО “ТГК-11” по ограничениям параметров теплоснабжения от ТЭЦ-5», — отметили в ведомстве.

Напомним, что ночью в четверг, 7 декабря 2023 года, произошла остановка трех котельных. В происшествии разбирается прокуратура.

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