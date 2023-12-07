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7 декабря, источник: НДН.ИНФО

Новосибирцы ощутят удар магнитной бури в новогоднюю ночь

В Новосибирск надвигается серия магнитных бурь, которые начнутся 18 декабря. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°

По данным сервиса, изменения в атмосфере начнутся уже 18 декабря. В этот день уровень магнитной бури будет G1. Ситуация повторится и 19 декабря. А вот 20 декабря изменения в атмосфере пойдут на спад.

Однако 22 декабря магнитная буря вновь заявит о себе. Но со следующего дня опять начнет спадать. И от 24 декабря вплоть до 30 декабря атмосфера будет спокойной. А вот 31 декабря и 1 января сибиряки снова ощутят удар магнитной бури.

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