7 декабря, источник: НДН.ИНФО
Новосибирцы ощутят удар магнитной бури в новогоднюю ночь
В Новосибирск надвигается серия магнитных бурь, которые начнутся 18 декабря. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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По данным сервиса, изменения в атмосфере начнутся уже 18 декабря. В этот день уровень магнитной бури будет G1. Ситуация повторится и 19 декабря. А вот 20 декабря изменения в атмосфере пойдут на спад.
Однако 22 декабря магнитная буря вновь заявит о себе. Но со следующего дня опять начнет спадать. И от 24 декабря вплоть до 30 декабря атмосфера будет спокойной. А вот 31 декабря и 1 января сибиряки снова ощутят удар магнитной бури.