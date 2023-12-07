7 декабря, источник: АиФ Кузбасc
У пситтакозавра Кузбассика появится друг — мамонтёнок Дима
В кемеровском «Парке Чудес» возрождают сказочный персонаж, который появился ещё в 80-е годы.
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У пситтакозавра Кузбассика появится друг — студенты и преподаватели института культуры «возродили» с помощью визуализации легенду кемеровского «Парка чудес» Мамонтёнка Диму. Сказочный персонаж известен в горсаду ещё с 80-х годов.
«Зимний» эскиз Мамонтёнка создал студент кафедры дизайна КемГИК Евдоким Клинов. Он представил символ парка игривым, радостным, добрым и окрылённым. Для начала изучил в архивах Кемеровского горсада исторические образы и посмотрел аналоги. Оказалось, что в России персонажей-талисманов в виде мамонтов ещё не было.
Евдоким создал более 100 вариантов мамонтенка в нейросетях и каждого дорисовывал, корректировал. В итоге получился эскиз, который «Парк Чудес» использует в текущем зимнем сезоне: Мамонтёнок Дима украсит афиши и информационные материалы на катке. В дальнейшем планируется выпуск сувенирной продукции, в том числе игрушек, и создание осенней и летней версии персонажа.