7 декабря, источник: Комсомольская правда
Умер Константин Сушинский, участник СВО из Туапсе
Прошедший горячие точки житель Туапсе погиб в зоне СВО.
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Житель Туапсе Константин Сушинский погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 33 года.
«Константин прошел горячие точки. Он служил в Сирии и Центральноафриканской Республике», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
Уточняется, что Константин Сушинский имел звание старшего лейтенанта. Глава района выразил соболезнования семье военнослужащего.