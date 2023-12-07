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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

Умер Константин Сушинский, участник СВО из Туапсе

Прошедший горячие точки житель Туапсе погиб в зоне СВО.

Источник: телеграм-канал

Житель Туапсе Константин Сушинский погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 33 года.

«Константин прошел горячие точки. Он служил в Сирии и Центральноафриканской Республике», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Уточняется, что Константин Сушинский имел звание старшего лейтенанта. Глава района выразил соболезнования семье военнослужащего.

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