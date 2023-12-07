7 декабря, источник: АиФ Владивосток
В Приморье не будут усиливать контроль на границе с КНР из-за пневмонии
Роспотребнадзор региона не видит проблем во вспышке инфекции в соседней стране.
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Региональный Роспотребнадзор не планирует вводить усиленные меры контроля на границе из-за вспышки респираторных инфекций в КНР. Об этом сообщила главный специалист эпидотдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Марина Шикалова.
По её словам, в Приморье обстановка с заболеваемостью микоплазменными пневмониями, спокойная. Усиления контроля на границе пока не планируется.
Ранее об усиленных мерах безопасности на границе сообщили санитарные власти Хабаровского края. Там начали усиленно проверять состояние здоровья всех приезжих из Китая.
В Приморье говорят, что оснований для паники нет. Микоплазменная пневмония, которая вызвала ажиотаж, не является новой инфекцией, заболевание выявляют ежегодно. Медики знают, как её лечить, поэтому не видят оснований вводить усиленный пограничный контроль.