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7 декабря, источник: АиФ Владивосток

В Приморье не будут усиливать контроль на границе с КНР из-за пневмонии

Роспотребнадзор региона не видит проблем во вспышке инфекции в соседней стране.

Источник: Reuters

Региональный Роспотребнадзор не планирует вводить усиленные меры контроля на границе из-за вспышки респираторных инфекций в КНР. Об этом сообщила главный специалист эпидотдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Марина Шикалова.

По её словам, в Приморье обстановка с заболеваемостью микоплазменными пневмониями, спокойная. Усиления контроля на границе пока не планируется.

Ранее об усиленных мерах безопасности на границе сообщили санитарные власти Хабаровского края. Там начали усиленно проверять состояние здоровья всех приезжих из Китая.

В соседнем регионе всем туристам на границе дважды измеряют температуру, а при подозрении на то, что человек болен, его изолируют и передают медикам.

В Приморье говорят, что оснований для паники нет. Микоплазменная пневмония, которая вызвала ажиотаж, не является новой инфекцией, заболевание выявляют ежегодно. Медики знают, как её лечить, поэтому не видят оснований вводить усиленный пограничный контроль.

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