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7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Почти 300 новых случаев коронавируса выявили в Башкирии за сутки

В Башкирии за прошедшие сутки диагностировали коронавирус у 290 человек.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По данным минздрава РБ, всего в республике подтвердили 380 459 случаев коронавирусной инфекции. Общее число умерших составляет 6 116 человек.

Всего выздоровели 370 310 пациентов, в том числе 206 — за последние сутки. В стационарах сейчас лечатся 246 человек. Амбулаторное лечение проходят 3 787 человек.

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