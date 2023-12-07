7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
Почти 300 новых случаев коронавируса выявили в Башкирии за сутки
В Башкирии за прошедшие сутки диагностировали коронавирус у 290 человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным минздрава РБ, всего в республике подтвердили 380 459 случаев коронавирусной инфекции. Общее число умерших составляет 6 116 человек.
Всего выздоровели 370 310 пациентов, в том числе 206 — за последние сутки. В стационарах сейчас лечатся 246 человек. Амбулаторное лечение проходят 3 787 человек.