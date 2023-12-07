7 декабря, источник: НИА Красноярск
Мода по-сибирски — из Парижа в Красноярск
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с 8 по 10 декабря пройдет Неделя моды «Сибирские бренды» с модными показами и шоурумами сибирских модельеров.
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В одном месте можно будет увидеть одежду разных сибирских брендов, в чьих нарядах российские актрисы выходили на красную дорожку юбилейного Московского международного кинофестиваля и были представлены в шоу-руме на Неделе моды в Париже. Среди перспективных брендов, не только одежда, но и деревянные очки — победители конкурса перспективных брендов России, сумки и аксессуары, для производства которых используется кожа премиум качества, которую закупают европейские бренды Prada и Gucci, украшения, изделия других локальных брендов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Культура24».