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7 декабря, источник: ИА Башинформ

В Башкирии зафиксировано понижение температуры до −37 градусов

В Башкирию нагрянули суровые зимние морозы.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня в деревне Юсупово Кигинского района столбики термометров зафиксировали понижение температуры до −37 градусов.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ближайшие дни в республике похолодает до −36 градусов. В Уфе на период сильных морозов подготовлены пункты временного размещения.

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