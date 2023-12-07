7 декабря, источник: ИА Башинформ
В Башкирии зафиксировано понижение температуры до −37 градусов
В Башкирию нагрянули суровые зимние морозы.
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По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня в деревне Юсупово Кигинского района столбики термометров зафиксировали понижение температуры до −37 градусов.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ближайшие дни в республике похолодает до −36 градусов. В Уфе на период сильных морозов подготовлены пункты временного размещения.