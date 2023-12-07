7 декабря, источник: АиФ Воронеж
Почему свалка в воронежском селе оказалась «бессмертной»
В селе Пески Поворинского района вот уже много лет жители вынуждены терпеть зловонную свалку, раскинувшуюся на 6,5 гектарах.
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Ситуацию усугубляет её периодическое горение, из-за чего небольшое село охватывает едкий дым.
Власти только разводят руками: было время — ТКО сюда свозили официально, свалка была санкционированной, но вот уже четыре года, как она под запретом. Граждане, мол, извещены, но «воз» и ныне там. Из-за этого свалку могут не включить в федеральный проект уборки территорий, который мог бы помочь раз и навсегда от неё избавиться.
Ветром надуло.
«Что-то горит, взрывается, посмотрите, какие клубы дыма! Конечно, свалку пытаются прикрыть, но люди всё равно везут туда весь хлам, который не вывозят мусорщики», — комментирует в соцсетях видео с пожаром жительница села.
Администрация Поворинского муниципального района отмечает, что приняты все меры, чтобы свалку не использовали — установлен оградительный шлагбаум, прорыта канава для ограничения въезда, поставлены информационные таблички о недопущении ввоза и складирования ТКО. Но это нисколько не останавливает жителей.
Региональный оператор действительно вывозит не весь мусор. После запуска «мусорной реформы» пять лет назад в соответствии с законом стало необходимо отдельно складировать бытовые и крупногабаритные отходы, такие как мебель или бытовая техника. Причём решение об установке бункера-накопителя для крупногабаритных отходов должен принимать сам региональный оператор. А вот растительные и строительные отходы не входят ни в ту, ни в другую категорию, и для их вывоза нужно заключать отдельный договор, чего никто обычно не делает.
Ещё один пескинец, Александр Пятков, рассказал, что главная проблема именно в том, что жители не согласны утилизировать отходы по правилам.
«При том, что на человека назначили норматив в 2,29 кубов, что для сельской местности очень много, так ещё и “Облкоммунсервис” не забирает крупногабаритные отходы, разный садовый мусор. То есть жителям надо доплачивать сверх тарифа за его уборку и ждать, когда его вывезут и вывезут ли. Конечно, многие предпочитают просто отвезти всё на свалку, и, как бы власти не запрещали, её будут использовать до тех пор, пока не рекультивируют. В итоге свалка не только портит внешний вид, но и приучает к пренебрежению в обращении с ТКО молодое поколение», — пояснил он.
За себя и за соседа.
Одна из главных причин, по которой местные жители не хотят следовать букве закона — несогласие с тарифами на вывоз ТКО. Особенно остра проблема для сельчан, где мусора образуется меньше за счёт компостных ям или подсобного хозяйства. К тому же, оплата начисляется исходя из количества проживающих, и данные об этом должны предоставлять собственники жилья. Однако чаще всего регоператор запрашивает их из официальных открытых источников, из-за чего неизбежно возникают ошибки, и немало квитанций приходит на «мертвые души».
На стоимость влияет и количество утилизированного мусора, а эта информация часто не соответствует действительности. Нередко контейнерными площадками, предназначенными для населения, пользуются находящиеся поблизости магазины и прочие фирмы, которые таким образом экономят на вывозе своего мусора. Подчас это приводит к серьёзным социальным конфликтам.
Убрать нельзя оставить.
Рекультивация несанкционированных свалок активно проводится в регионе последние три года. Так, в 2020 году было ликвидировано 59 таких мест общей площадью почти 35 га, в 2021 году — 77 площадью более 60 га. Пятьдесят две свалки на почти 60 га было убрано в прошлом и 30 общей площадью 36,3 га — в текущем году.
Власти признают: рекультивация полигона в селе Пески необходима, однако он слишком велик, чтобы обойтись силами местной администрации и регионального оператора. В дорожные карты по ликвидации свалок попадают объекты площадью менее двух гектар. Именно поэтому в прошлом году сведения о свалке были направлены в Минприроды РФ в составе перечня объектов для рекультивации за счёт федеральных средств по федпроекту «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология». Препятствием может стать то, что жители продолжают использовать эту свалку, а такие объекты не включают в программу.
Есть и другой путь — мусор может быть ликвидирован в рамках региональной программы, в этом случае отходы будут захоронены на месте. Для этого заявку на разработку проектно-сметной документации должны подать органы местного самоуправления. Однако, по данным облправительства, такая заявка от Поворинского муниципального района не поступала. В итоге дальнейшая судьба свалки остаётся под вопросом.