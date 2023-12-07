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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Песни «КиШа», выставка в ЗИМе и лекция о «полоске»: афиша на выходные 9−10 декабря 2023 года в Самаре

В грядущие выходные в Самаре будет свирепствовать мороз. Днем температура воздуха может достигать отметки в −23 градуса. Но это не повод оставаться дома, ведь, как и всегда, в городе проходит много культурных событий.

Источник: Комсомольская правда

Рассказываем, куда сходить в выходные 9—10 декабря 2023 года в Самаре.

ФЕСТИВАЛИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

Неделя современного театра.

Когда: 9—17 декабря.

Где: разные площадки в Самаре.

Билеты: 350−500 ₽

Галерея «Виктория» приглашает на третью по счету Неделю современного театра. Это фестиваль, на котором зрители могут познакомиться с инновационными и междисциплинарными театральными форматами. На протяжении недели можно послушать лекции и стать участником любопытных перформативных ивентов. Полную программу смотрите на сайте галереи «Виктория».

КОНЦЕРТЫ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

«Горшенев. Песни брата».

Когда: 9 декабря, 19.00.

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).

Билеты: 2000−4000 ₽

В этом году исполнилось бы 50 лет погибшему солисту группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Он ушел из жизни в 2013 году. В годовщину смерти его брат Алексей подготовил масштабный тур «Горшенев. Песни брата». Музыкант тщательно поработал над аранжировками хитов группы, и многие из них прозвучат по-новому.

Концерт памяти Миши Перегудова.

Когда: 10 декабря, 19.00.

Где: бар No name (ул. Бр. Коростылевых, 170).

Билеты: бесплатно.

В ноябре ушел из жизни самарский фотограф Михаил Перегудов. В его честь на сцену выйдут коллективы Артем Нестеров, Shelf, «Алмазный Круг», «Kontrabuzzz», «Два Льва», River Bend и другие.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

«Карлик-нос».

Когда: 9 декабря, 10.30, 13.00.

Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95).

Билеты: 450 ₽

Яркий и необычный спектакль (6+), поставленный по сказке Вильгельма Гауфа. Куклы превращаются в живых людей и наоборот, прекрасные феи становятся уродливыми ведьмами, мальчики — карликами, а девочки — толстыми гусочками. Впрочем, все закончится хорошо.

«По зеленым холмам океана».

Когда: 10 декабря, 12.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 450 ₽

Всю свою жизнь Волк мечтает построить корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости», о котором никто даже не слыхал. Но как перенести тяготы такого трудного вояжа в одиночку? Здесь очень нужны друзья, на которых можно всегда положиться… Тогда морской Волк решился объявить на весь лес, что готов принять в свою команду самых верных, смелых и отчаянных зверей. Спектакль 3+.

СПЕКТАКЛИ 9—10 ДЕКАБРЯ В САМАРЕ

«Женитьба Бальзаминова».

Когда: 9—10 декабря, 18.00.

Где: театр «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109).

Билеты: 500−900 ₽

Музыкальную комедию Нины Чусовой по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» (16+) назвали «спектаклем-витаминкой», которую обязательно принимать внутрь в такое непростое время. К тому же премьера.

«Дети солнца».

Когда: 9 декабря, 18.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 300−2400 ₽

«Детей солнца» (16+) часто называют «самым чеховским» из всех произведений Горького. В нем писатель поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне того времени. Начало XX века — это период расцвета науки и искусства, и вместе с тем предвестие великой катастрофы. В эпоху перемен так трудно уловить пролетающее мимо счастье…

«Ты прости меня».

Когда: 10 декабря, 18.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 500 ₽

«Ты прости меня» (16+) — спектакль об одиночестве, о потере близкого человека, о том, как трудно бывает просить прощения. Пронзительные моменты исповеди старого человека раскрывают перед зрителями самые яркие страницы его непростой жизни…

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ.

«Время ЗИМа».

Когда: с 6 декабря 2023 по 31 января 2024, 16.00−21.00.

Где: «ЗИМ Галерея» (ул. Ново-Садовая, 106 Г, к. 1, 3-й этаж).

Билеты: бесплатно.

В Самаре открывается выставка «Время ЗИМа», посвященная истории завода им. Масленникова. Главный экспонат — коллекция часов «ЗиМ» и «Победа», принадлежащая семье Трифоновых.

«Прозрения».

Когда: с 8 декабря 2023.

Где: галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: бесплатно.

«Новое пространство» приглашает на выставку живописи и графики Дмитрия Санджиева «Прозрения» (12+). Его нередко называют художником-иллюзионистом, мастером создания квазимиров и фантомных метавселенных. Его полотна — это одновременно и результат прозрений самого художника, и среда, в которой умственные и чувственные проникновения становятся доступны тем, кто способен подолгу вглядываться в созданные мастером образные ландшафты.

Выставка картин Петрова-Водкина.

Когда: с 26 октября 2023 до 24 января 2024, 12.00−20.00.

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: от 300 ₽

Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея приурочена к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя художника. В экспозиции — более 20 живописных произведений мастера разных жанров, среди которых знаменитый «Автопортрет» 1918 года.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

Лекция о «полоске» в моде.

Когда: 9 декабря, 13.00.

Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: 300 ₽

В субботу доктор исторических наук Зоя Кобозева проведет седьмую встречу в рамках авторского лектория «Мода в искусстве & Искусство в моде». Лекция «Автопортрет в полосатом свитере» Э. Мунка и королева полосатого трикотажа’будет посвящена «полоске» в истории моды через воспевших «полосатый свитер» экспрессиониста Эдварда Мунка и королеву трикотажа Соню Рикель.

Лекция о советской научной фантастике.

Когда: 9 декабря, 17.30.

Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Куйбышева, 120).

Билеты: 200 ₽

Киновед Олег Горяинов расскажет о советском режиссере Павле Клушанцеве (12+). Его имя вряд ли известно массовому зрителю, но именно он стал первопроходцем на территории научно-фантастического кино. Когда во время визита в Москву Джордж Лукас обратился к организаторам с просьбой устроить ему встречу с Клушанцевым, те не поняли, о ком идет речь. На вопрос, кто это, Лукас ответил: «Он крестный отец “Звездных войн”.

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