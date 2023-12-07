Песни «КиШа», выставка в ЗИМе и лекция о «полоске»: афиша на выходные 9−10 декабря 2023 года в Самаре

Рассказываем, куда сходить в выходные 9—10 декабря 2023 года в Самаре.
ФЕСТИВАЛИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ
Неделя современного театра.
Где: разные площадки в Самаре.
Галерея «Виктория» приглашает на третью по счету Неделю современного театра. Это фестиваль, на котором зрители могут познакомиться с инновационными и междисциплинарными театральными форматами. На протяжении недели можно послушать лекции и стать участником любопытных перформативных ивентов. Полную программу смотрите на сайте галереи «Виктория».
КОНЦЕРТЫ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
В этом году исполнилось бы 50 лет погибшему солисту группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Он ушел из жизни в 2013 году. В годовщину смерти его брат Алексей подготовил масштабный тур «Горшенев. Песни брата». Музыкант тщательно поработал над аранжировками хитов группы, и многие из них прозвучат по-новому.
Концерт памяти Миши Перегудова.
Когда: 10 декабря, 19.00.
Где: бар No name (ул. Бр. Коростылевых, 170).
В ноябре ушел из жизни самарский фотограф Михаил Перегудов. В его честь на сцену выйдут коллективы Артем Нестеров, Shelf, «Алмазный Круг», «Kontrabuzzz», «Два Льва», River Bend и другие.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ
Когда: 9 декабря, 10.30, 13.00.
Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95).
Яркий и необычный спектакль (6+), поставленный по сказке Вильгельма Гауфа. Куклы превращаются в живых людей и наоборот, прекрасные феи становятся уродливыми ведьмами, мальчики — карликами, а девочки — толстыми гусочками. Впрочем, все закончится хорошо.
«По зеленым холмам океана».
Когда: 10 декабря, 12.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Всю свою жизнь Волк мечтает построить корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости», о котором никто даже не слыхал. Но как перенести тяготы такого трудного вояжа в одиночку? Здесь очень нужны друзья, на которых можно всегда положиться… Тогда морской Волк решился объявить на весь лес, что готов принять в свою команду самых верных, смелых и отчаянных зверей. Спектакль 3+.
СПЕКТАКЛИ 9—10 ДЕКАБРЯ В САМАРЕ
Когда: 9—10 декабря, 18.00.
Где: театр «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109).
Музыкальную комедию Нины Чусовой по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» (16+) назвали «спектаклем-витаминкой», которую обязательно принимать внутрь в такое непростое время. К тому же премьера.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
«Детей солнца» (16+) часто называют «самым чеховским» из всех произведений Горького. В нем писатель поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне того времени. Начало XX века — это период расцвета науки и искусства, и вместе с тем предвестие великой катастрофы. В эпоху перемен так трудно уловить пролетающее мимо счастье…
Когда: 10 декабря, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
«Ты прости меня» (16+) — спектакль об одиночестве, о потере близкого человека, о том, как трудно бывает просить прощения. Пронзительные моменты исповеди старого человека раскрывают перед зрителями самые яркие страницы его непростой жизни…
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ.
Когда: с 6 декабря 2023 по 31 января 2024, 16.00−21.00.
Где: «ЗИМ Галерея» (ул. Ново-Садовая, 106 Г, к. 1, 3-й этаж).
В Самаре открывается выставка «Время ЗИМа», посвященная истории завода им. Масленникова. Главный экспонат — коллекция часов «ЗиМ» и «Победа», принадлежащая семье Трифоновых.
Где: галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).
«Новое пространство» приглашает на выставку живописи и графики Дмитрия Санджиева «Прозрения» (12+). Его нередко называют художником-иллюзионистом, мастером создания квазимиров и фантомных метавселенных. Его полотна — это одновременно и результат прозрений самого художника, и среда, в которой умственные и чувственные проникновения становятся доступны тем, кто способен подолгу вглядываться в созданные мастером образные ландшафты.
Выставка картин Петрова-Водкина.
Когда: с 26 октября 2023 до 24 января 2024, 12.00−20.00.
Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея приурочена к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя художника. В экспозиции — более 20 живописных произведений мастера разных жанров, среди которых знаменитый «Автопортрет» 1918 года.
МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ 9—10 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ
Лекция о «полоске» в моде.
Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
В субботу доктор исторических наук Зоя Кобозева проведет седьмую встречу в рамках авторского лектория «Мода в искусстве & Искусство в моде». Лекция «Автопортрет в полосатом свитере» Э. Мунка и королева полосатого трикотажа’будет посвящена «полоске» в истории моды через воспевших «полосатый свитер» экспрессиониста Эдварда Мунка и королеву трикотажа Соню Рикель.
Лекция о советской научной фантастике.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Куйбышева, 120).
Киновед Олег Горяинов расскажет о советском режиссере Павле Клушанцеве (12+). Его имя вряд ли известно массовому зрителю, но именно он стал первопроходцем на территории научно-фантастического кино. Когда во время визита в Москву Джордж Лукас обратился к организаторам с просьбой устроить ему встречу с Клушанцевым, те не поняли, о ком идет речь. На вопрос, кто это, Лукас ответил: «Он крестный отец “Звездных войн”.
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