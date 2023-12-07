7 декабря, источник: MOS.Ru
Еще два маршрута на востоке столицы начали обслуживать электробусы
Кроме того, на пути следования добавили остановки для удобных пересадок на метро и МЦД.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Москва продолжает развивать экологичный городской транспорт. Так, в столице курсирует свыше 1300 электробусов более чем по 100 маршрутам в разных районах города. Парк такой техники Мосгортранса — крупнейший в Европе.
С начала декабря экологичный транспорт приступил к обслуживанию еще двух маршрутов на востоке Москвы — № 14 и С613. В рабочие дни ими пользуются около пяти тысяч пассажиров.
«Мы продолжаем расширять сеть городского электрического транспорта по поручению Сергея Собянина. С начала года запустили уже 28 электробусных маршрутов, поездки пассажиров стали еще комфортнее и безопаснее. С 2 декабря электробусы начали курсировать по двум маршрутам в ВАО. Кроме того, мы обновили сами маршруты и добавили остановки для удобных пересадок на метро и МЦД», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Теперь электробусы курсируют между районами Косино-Ухтомский, Новокосино, Вешняки, а также доезжают до подмосковного города Реутова. Маршруты проходят через станции метро «Выхино», «Новокосино», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», а также станции Московских центральных диаметров Реутов, Косино и Ухтомская.