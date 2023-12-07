Почти 4 тысячи белорусов получили гололедные травмы за последнее время

В министерстве уточнили, что среди общего числа пострадавших 871 — дети.
Больше всего травмированных за этот период оказалось в Минской области — 746 случаев, из них 730 — это гололедные травмы и 16 — холодовые. При этом 71 пострадавшему пришлось остаться в больнице, остальные получили амбулаторную помощь и смогли избежать госпитализации.
На втором месте по травмам расположилась Могилевская область, где зарегистрировано 700 пациентов (678 случая гололедных травм и 22 — холодовых). За этот период было госпитализировано 75 человек.
Витебская область также вошла в тройку «лидеров». В этом регионе произошло 692 случая травм, из них 680 — гололедные и 12 — холодовые. В больнице оказался 51 пациент.
Далее следуют Брестская область (579 пациентов с гололедными и холодовыми травмами), Гомельская (537 случаев) и Гродненская (269).
Что касается белорусской столицы, то за этот период в Минске также произошло немало случаев травмирования. В частности, 337 человек пострадали от гололеда и один от холода.
Как снизить зимний травматизм?
Чтобы снизить зимний травматизм, врачи-травматологи рекомендуют носить обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке.
В такую непогоду лучше подойдет обувь с мягкой резиновой подошвой. Желательно, чтобы она была рифленая. Крайне важно быть осторожными и внимательными, ходить лучше не прямым шагом, а скользя. Чем меньше шаг, тем менее серьезной будет травма при падении. Также желательно не спешить.
Кроме того, не следует ходить около зданий, так как есть вероятность падения сосулек. А еще нежелательно носить сумку на плече, потому что это меняет центр равновесия.
Опасные забавы и одежда не по погоде
По информации заместителя заведующего по учебно-методической работе кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Ивана Довгалевича, наиболее опасные травмы у детей связаны с катанием на тюбингах.
Во многом это обусловлено тем, что дети часто выбирают для зимней забавы не подготовленные трассы, а идут на «спонтанные» горки, которые к тому же бывают в непосредственной близости от проезжей части.
Также медики белорусской столицы фиксируют рост числа обморожений. Поэтому необходимо серьезно относиться к своей одежде, отметил специалист.