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7 декабря, источник: Городской репортер

Голубев: в «Новый Ростов» хотим перенести правительственные здания

Правительственные здания Ростовской области могут перенести в район старого аэропорта.

Источник: Правительство Ростовской области

Об этом сообщил во время своего инвестиционного послания губернатор региона Василий Голубев. Сообщается, что на месте старого аэропорта, в строящемся «Новом Ростове» планируют создать правительственный квартал.

У нас свыше 100 правительственных зданий и объединить их в одном месте было хорошей идеей. А старые здания можем продать, сдать в аренду или перепрофилировать.

Василий Голубев

По словам главы региона, территория старого аэропорта должна стать образцом того, как нужно застраивать участки — с продуманной инфраструктурой, социальными и культурными объектами, зонами отдыха.

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