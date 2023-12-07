7 декабря, источник: Городской репортер
Голубев: в «Новый Ростов» хотим перенести правительственные здания
Правительственные здания Ростовской области могут перенести в район старого аэропорта.
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Об этом сообщил во время своего инвестиционного послания губернатор региона Василий Голубев. Сообщается, что на месте старого аэропорта, в строящемся «Новом Ростове» планируют создать правительственный квартал.
У нас свыше 100 правительственных зданий и объединить их в одном месте было хорошей идеей. А старые здания можем продать, сдать в аренду или перепрофилировать.
По словам главы региона, территория старого аэропорта должна стать образцом того, как нужно застраивать участки — с продуманной инфраструктурой, социальными и культурными объектами, зонами отдыха.