7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Волгограде объявили фейковые кастинги для сериала «Слово пацана»
Авторы «Слова пацана» опровергли информацию о съемках сериала в Волгограде.
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На просторах интернета появилась информация, что волгоградцы могут сняться в нашумевшем сериале «Слово пацана». В социальных сетях можно найти массу сообщений о готовящихся кастингах.
В объявлениях указано, что в Волгограде требуются актеры от 14 до 60 лет для массовых сцен с 9 декабря по 5 января. Волгоградцам пообещали оплату в 3500 рублей за смену, питание и развоз к месту дома и обратно. Сообщается, что в съемках также примут участие известные российские актеры.
Однако на деле информация о кастинге для массовых сцен для второй части «Слова пацана» оказалась фейком. Ее опровергли авторы картины, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Первый сезон еще не вышел целиком, так что съемка второго точно не начнется в ближайшее время.
— Любые такие объявления о кастинге — фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта, — сообщили представители платформы Wink.