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7 декабря, источник: KrasnodarMedia.su

Движение поездов на Кубани после шторма восстановили полностью

Как сообщили в пресс-службе РЖД, после шторма полностью восстановили движение поездов на Черноморском побережье. И первой по сохранившемуся участку прсоедовала «Ласточка» Туапсе — Имеретинский Курорт.

Источник: KrasnodarMedia.su

Сейчас все поезда идут по расписанию.

К ликвидации последствий шторма привлекали 165 человек и спецтехнику.

В рамках восстановительных работ уложили 115 метров пути и смонтировали контактную сеть возле станции Лазаревская, перенесли более 300 железобетонных волнорезов, выгрузили в высоту более 200 ванов бутового камня и порядка 100 ванов щебня.

Напомним, ранее стихия на Черноморском побережье «остановила “движение поездов — в пути следования задерживались около 50 пассажирских составов. Из-за сильного ветра и дождя отключилась контактная сеть на перегоне в Сочи. Один из участков размыло из-за подтопления.

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