Движение поездов на Кубани после шторма восстановили полностью

Сейчас все поезда идут по расписанию.
К ликвидации последствий шторма привлекали 165 человек и спецтехнику.
В рамках восстановительных работ уложили 115 метров пути и смонтировали контактную сеть возле станции Лазаревская, перенесли более 300 железобетонных волнорезов, выгрузили в высоту более 200 ванов бутового камня и порядка 100 ванов щебня.
Напомним, ранее стихия на Черноморском побережье «остановила “движение поездов — в пути следования задерживались около 50 пассажирских составов. Из-за сильного ветра и дождя отключилась контактная сеть на перегоне в Сочи. Один из участков размыло из-за подтопления.