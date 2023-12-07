7 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
Утром 7 декабря дороги и тротуары Ростова сковал гололёд
На улицах очень скользко.
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Утром 7 декабря дороги и тротуары Ростова сковал гололёд. Жители донской столицы пожаловались, что на городских улицах очень скользко.
По словам очевидцев, в центральной части города, на проспекте Будённовском, пешеходы вынуждены идти по краю проезжей части. Так они пытаются обезопасить себя от риска заполучить «гололёдную травму». Ростовчане сообщают, что ни пескопасты, ни других реагентов на тротуарах не заметили.
В то же время Госавтоинспекция Ростовской области утром 7 декабря предупредила водителей об ухудшении погодных условий (гололёд). Автолюбителей призвали увеличить дистанцию и строго соблюдать скоростной режим. А при приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость.
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