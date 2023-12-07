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7 декабря, источник: Клопс.ru

Калининградцы собирают подписи в защиту двухъярусного моста

Горожане предлагают сохранить переправу для пешеходов и велосипедистов.

Источник: Клопс

Калининградцы собирают подписи в защиту двухъярусного моста. Обращение адресованное министру культуры РФ Ольге Любимовой, губернатору Калининградской области Антону Алиханову и главе администрации областного центра Елене Дятловой опубликовано на сайте инициативной группы «Право на мост».

«Двухъярусный мост Калининграда — уникальное для страны инженерное сооружение. Это единственный в России вертикально-подъёмный двухъярусный мост. Это памятник инженерной мысли, построенный в довоенный период, частично разрушенный во время Великой Отечественной войны и восстановленный советскими инженерами с максимально возможным использованием оригинальных стальных конструкций. Мост восстановлен в 1965 году и является важным наследием советской истории города», — говорится в тексте письма.

Активисты опасаются, что после завершения строительства мостов-дублёров инженерный памятник будет демонтирован, поэтому предлагают придать ему статус объекта культурного наследия, провести ремонт и реставрацию первого яруса, подъёмных механизмов, тросов, пешеходной части, кирпичной башни и других элементов.

По мнению авторов письма, после этого мост можно использовать в качестве пешеходного и велосипедного.

В ноябре на дублёре двухъярусного моста начали монтировать подъёмный механизм центрального пролёта.

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