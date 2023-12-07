Новогодние елки для детей 2023−2024 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

До наступления Нового года осталось чуть меньше месяца, а это значит, что уже скоро в культурных учреждениях Нижнего Новгорода начнётся сезон праздничных мероприятий и спектаклей. Традиционно в театрах пройдут детские ёлки с представлениями и хороводами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Рассказываем, где и когда пройдут новогодние елки для детей 2023−2024 в Нижнем Новгороде.
Театр кукол (ул. Большая Покровская, 39).
В нижегородском кукольном театре в 11:00 и 13:30 9 декабря будут показывать постановку «Снежная королева» (6+). Спектакль расскажет юным зрителям об искренней дружбе, способной преодолеть все преграды и победить любое зло, а также растопить ледяное сердце несчастного Кая и сделать его вновь горячим.
А уже 10 декабря в 11:00 и 13:30 в театре кукол для детей и взрослых представят новогоднюю сказку «Морозко» (0+). История расскажет о приключениях двух сестёр, весёлых лесных жителей и Дедушки Мороза.
Конечно, не обойдется в театре кукол и без новогоднего представления. Праздничную сказку «Легенда снежной горы» (0+) можно будет посмотреть ежедневно с 16 по 31 декабря 2023 года, а также в новогодние каникулы со 2 по 8 января, 13 и 14 января 2024 года. Представление будут давать ежедневно до четырех раз в день — таким образом, посетить новогоднюю сказку смогут тысячи нижегородских ребятишек и их родителей.
Зрителей ждет театрально-игровое представление, которое начнется уже в фойе хороводом вокруг ёлки.
— Плечом к плечу с госпожой Вьюгой, Снежинкой, Снеговиком и быстрым Зайцем дети узнают Легенду снежной горы. Конечно, не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки. Дорога от подножия горы к её вершине будет сопровождаться веселым хороводом вокруг ёлочки-красавицы, танцами, задорными играми и загадками, а Снеговик научит детей походной песенке, чтобы путь был веселее, — говорится в описании постановки на сайте театра.
Стоимость билетов: 300 — 650 рублей.
Театр юного зрителя (ул. Максима Горького, 145).
В ТЮЗе с 21 декабря будут показывать спектакль «Петька-микроб» (6+). Зрители во время спектакля перенесутся в лабораторию, посмотрят в микроскоп и узнают много интересного про мир микробов.
— Вот об этом наш спектакль, в котором много весёлых песен. А поют их и микробы, и директор молокозавода, и даже очень серьёзные учёные. Ещё в спектакле много приключений и полезных советов, — говорится в описании к представлению.
Кстати, перед спектаклем детишек ожидает новогодний интерактив.
Стоимость билетов: 300 — 800 рублей.
Покажут в театре юного зрителя и ещё одна постановка, которая называется «Тайна третьей планеты» (6+). Перед тем, как ребята смогут погрузиться в рассказ о космических приключениях, их будет ждать новогодний интерактив.
— Космический корабль с четырьмя космонавтами на борту, которые занимаются сбором необычных существ для зоопарка, отправляется на поиски трёх пропавших легендарных капитанов. Поиски ведут на Третью планету… Путешественникам помогает инопланетянин по имени Громозека и удивительная птица Говорун, им приходится сойтись в жестокой схватке с коварными космическими пиратами, побывать на далёких планетах, где живут необычные обитатели, — сообщают организаторы.
Стоимость билетов: 300 — 800 рублей.
Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина (ул. Белинского, 59/2).
Какой же Новый год без «Щелкунчика» (0+)? Балет по одноименной сказке Гофмана в исполнении артистов нижегородского оперного театра можно будет увидеть практически ежедневно, начиная с 24 декабря.
— Балет «Щелкунчик» — красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё — о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить…, — говорится в описании к спектаклю.
Балет будет представлен в новой хореографической редакции 2022 года — шестой по счету с 1955 года, когда в репертуаре театра появилась эта постановка.
Стоимость билетов: 800 — 5000 рублей.
Концертный зал «Юпитер» (Октябрьская площадь, 1).
В концертном зале «Юпитер» для юных нижегородцев состоится сказочное шоу — «Новогодние приключения Винни-Пуха» (0+). Представления пройдут в 14:00 и 17:00 22 декабря, в 11:00, 14:00 и 17:00 23, 24, 29 декабря, а также в 11:00 и 14:00 30 декабря.
— Снегурочка, Винни Пух и его друзья — Пятачок и ослик Иа-Иа отправляются раздобыть новогодний подарок Деду Морозу. Любопытство всех героев привело к неожиданному повороту. Сколько всего предстоит преодолеть нашим героям? И только наши зрители узнают, чем всё закончилось! — говорится в описании к спектаклю.
Маленьких зрителей ждут акробатические и цирковые номера в исполнении профессиональных артистов, летающие объекты и лазерное шоу. И, конечно же, не обойдется без главных героев праздника — Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость билетов: 500 — 1300 рублей.
Театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10).
В афише театра «Вера» значится две новогодние программы — праздничный интерактив для малышей 3−5 лет и спектакль для ребят от 6 лет.
С 18 по 30 декабря, а также со 2 по 7 января в театре можно будет увидеть новогоднее представление «Ёлки-палки, чудеса!» (6+). Детей будет ожидать спектакль в зале и игровая программа в фойе.
— Снегурочка со зверятами лес украшает, Дедушка Мороз достал свой волшебный посох и ребятам подарки готовит. А в городском клубе хотят устроить супершоу с необычными персонажами. Где же их раздобыть? Конечно, в лесу! Где и ёлки, и палки, и баба Яга, и такие чудеса, что даже Дед Мороз удивится! — говорится в описании к представлению.
Стоимость билетов: 700 рублей без подарка.
С 20 по 30 декабря и на новогодних каникулах со 2 по 7 января в репертуаре театра будет и интерактивный праздник для малышей «Тайна новогодних апельсинов» (0+).
— Хотите познакомиться с двумя веселыми пингвинами Лу-Лу и Ди-Ди необычного оранжевого цвета? Мама говорит, что они похожи на апельсины! Вот и решили любопытные малыши отправиться в невероятное путешествие в поисках тех самых апельсинов и разгадать тайну своего появления на свет, — сообщают организаторы.
Детей и их родителей ждут весёлое представление, игры, танцы и хоровод.
Стоимость билетов: 2000 рублей (с подарком).
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