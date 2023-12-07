7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Ростовской области назначен начальник Главного следственного управления ГУ МВД
Юлия Одноралова назначена начальником Главного следственного управления МВД России по Ростовской области.
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В Ростовской области на пост заместителя начальника донского главка полиции — начальника Главного следственного управления МВД назначили полковника юстиции Юлию Одноралову. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.
Известно, что кадровые изменения 4 декабря 2023 года своим указом утвердил президент России Владимир Путин.
Юлия Одноралова до нового назначения с 2013 года возглавляла следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области.
С июля 2012 года по июнь 2013 года специалист была заместителем руководителя следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону.
Еще раньше правоохранитель в разные годы была следователем: отделения по расследованию бандитизма, а также отделения по расследованию криминальных банкротств и преступлений в бюджетной сфере. Начинала свою трудовую деятельность в 2003 году с должности следователя при отделе внутренних дел Советского района Ростова-на-Дону.
Юлия Одноралова окончила РЮИ МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2009 году — Ростовский государственный строительный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2023 году прошла переподготовку в филиале Академии управления МВД России «Болшево». Юлия Викторовна была награждена медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» III, II, I степени.