В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщили, что в муниципальных образованиях региона пройдут лишь локальные праздничные мероприятия. «Сотрудниками правоохранительных органов, представителями администраций, казачества и народных дружинников будут приняты меры по усилению общественной безопасности в Новогодние и Рождественские праздники», — говорится в сообщении. Кроме того, с 1 декабря на территории области введено временное ограничение на использование гражданами и организациями пиротехнических изделий, в том числе салютов и фейерверков. Запрет действует до 1 марта 2024 года.