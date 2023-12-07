7 декабря, источник: Комсомольская правда
В морозы в Пермском крае ожидается аномально высокое атмосферное давление
В ближайшие дни в Пермском крае прогнозируется аномально высокое атмосферное давление.
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Аномально высокое атмосферное давление в Пермском крае придет вместе с 30-градусными морозами.
В Пермском крае начались 30-градусные морозы, которые будут сопровождаться небывалым повышением атмосферного давления, предупреждают синоптики. Уже в выходные атмосферное давление вырастет до рекордных значений. Что обязательно стоит учесть тем, кто испытывает зависимость от погоды.
— Такое давление далеко не каждый год бывает! — предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Атмосферное давление в самые холодные дни может превысить 770 миллиметров ртутного столба, что очень много. Это нужно учитывать метеозависимым людям.
Из-за аномально высокого атмосферного давления может ухудшится самочувствие.
По словам главного внештатного терапевта министерства здравоохранения Пермского края Натальи Корягиной, риск получить инфаркт в холодную погоду в сочетании с высоким атмосферным давлением возрастает в несколько раз из-за сужения сосудов. При этом речь идет не только о тех людях, кто лечится от болезней сердца.
В морозные дни медики рекомендуют жителям Прикамья беречься. В частности, не перегружать себя физической и умственной работой, хорошо высыпаться, а также соблюдать режим питания и, хотя бы на время, отказаться от вредных привычек. Хроническим больным специалисты предлагают дисциплинированно принимать выписанные им лекарства — от давления, от холестерина, от тромбов и все прочие.