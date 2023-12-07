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7 декабря, источник: Клопс.ru

Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В воскресенье днём ожидается до +1.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде во второй половине недели температурный минимум составит −7 градусов, в четверг и воскресенье ожидаются осадки. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В четверг днём — −1, облачно, снег (вероятность — 87%), ветер юго-восточный 3−4 м/с. В ночь на пятницу — от −7 до −2.

В пятницу днём — от −5 до −4, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 3−4 м/с. В ночь на субботу — от −7 до −4.

В субботу днём — от −3 до −2, пасмурно, ветер юго-восточный 4−6 м/с. В ночь на воскресенье — от −5 до −0.

В воскресенье днём — от 0 до +1, пасмурно, снег с дождём (вероятность — 82%), ветер юго-восточный 4 м/с. В ночь на понедельник — от −2 до +2.

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