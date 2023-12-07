7 декабря, источник: Живем в Нижнем
Юрий Шалабаев объявил о запуске нового приложения «Мой Нижний Новгород»
Там размещена информация о музеях, театрах и мероприятиях.
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Мэр Юрий Шалабаев объявил о запуске приложения «Мой Нижний Новгород» в социальной сети «Вконтакте». Об этом глава областного центра сообщил в своем телеграм-канале.
Приложением могут воспользоваться жители и гости города. Там будет содержаться информация о различных мероприятиях, а также театрах, музеях, парка и др. Кроме того, новый сервис поможет выбрать, куда сходить с семьей и друзьями, а также записаться, не выходя из дома.
— Для нас, как обычно, очень важна ваша обратная связь. Именно на неё мы будем ориентироваться, развивая и дополняя приложение, — написал мэр.
С приложением можно ознакомится по ссылке.
Ранее мы писали, что институт биологии старения ННГУ создал чат-бота по вопросам долголетия. Сервис работает на платформе «Телеграм».