Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжает бушевать циклон

Опасные метеоявления прогнозируются в Охотском районе.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на 8 декабря опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют, кроме Охотского района. Так как по Охотскому морю идет циклон, то близлежащей территории тоже достанется. Там будет сильный снег, а северо-восточный ветер в порывах усилится до 29 метров в секунду.

В целом по центру и северу региона пройдут сильные осадки, ветер усилится до 20 метров в секунду. Речь о Советско-Гаванском, Ванинском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

В Хабаровске без осадков. Ночью 18−20 градусов мороза, днем — 9−11 ниже нуля. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

На юге ночью без осадков, −16…-21 градус, днем небольшой снег от −5 до −10 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В центре региона небольшой снег. Ночью от −5 до −30 градусов, днем от −3 до −18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

На севере местами сильный снег и метель. Ночью столбики термометра покажут 6−21 градусов мороза, местами — до −31, днем — от нуля до −17. Ветер различных направлений до 16 метров в секунду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Александра Пахмутова больна, но сердечного приступа нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта