7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Хабаровском крае продолжает бушевать циклон
Опасные метеоявления прогнозируются в Охотском районе.
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В Хабаровском крае на 8 декабря опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют, кроме Охотского района. Так как по Охотскому морю идет циклон, то близлежащей территории тоже достанется. Там будет сильный снег, а северо-восточный ветер в порывах усилится до 29 метров в секунду.
В целом по центру и северу региона пройдут сильные осадки, ветер усилится до 20 метров в секунду. Речь о Советско-Гаванском, Ванинском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.
В Хабаровске без осадков. Ночью 18−20 градусов мороза, днем — 9−11 ниже нуля. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
В центре региона небольшой снег. Ночью от −5 до −30 градусов, днем от −3 до −18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
На севере местами сильный снег и метель. Ночью столбики термометра покажут 6−21 градусов мороза, местами — до −31, днем — от нуля до −17. Ветер различных направлений до 16 метров в секунду.