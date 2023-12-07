7 декабря, источник: ЕАН
Мощи святой Екатерины принял в дар Екатеринбург
Екатеринбург завершает юбилейный год еще с одним даром. Уральская столица обрела мощи своей небесной покровительницы — святой великомученицы Екатерины в день ее памяти.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Торжественное чествование святыни, переданной в дар от общины православных верующих Крыма, началось сегодня утром во время Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). В богослужении приняли участие около тысячи прихожан, в том числе директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Фонд традиционно поддерживает празднование Дня святой Екатерины.
По окончании службы начался общегородской крестный ход, в котором традиционно принимают участие тысячи верующих. В ходе шествия по городским улицам пронесли мощи, которые выставят для поклонения в часовне святой Екатерины.
Первые официальные упоминания об этой частице мощей датированы 22 апреля 1802 года — орден святого Августина передал мощи одной из итальянских церквей. Позже они были переправлены в США. Недавно частичка мощей была выкуплена российским меценатом и возвращена в Россию.
Добавим, что к 300-летию Екатеринбурга была отреставрирована часовня святой Екатерины, которая стала одним из значимых символов города. Она была возведена на месте, где раньше стоял собор святой Екатерины. Объект освятили в 1998 году в День памяти небесной покровительницы города — 7 декабря. Работы были проведены силами неравнодушных жителей города.
«Нельзя отметить инициативы, которые взял на себя Фонд святой Екатерины. Можно бесконечно перечислять множество добрых и благих дел, которые совершены этими людьми. И вот в День святой Екатерины будет нечто новое», — подчеркнул митрополит Евгений.
Отметим, что впервые день святой Екатерины отпраздновали в Екатеринбурге в 1723 году. В тот день в крепости-заводе впервые в его истории дали праздничный залп из пушек.