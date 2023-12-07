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7 декабря, источник: Фонтанка

Трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз за день

Трассу «Скандинавия» в Ленобласти перекроют восемь раз за день.

Работы на линии электропередач восемь раз на 20 минут остановят движение на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 8 декабря. Об этом 7 декабря предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будут перекрывать на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Гаврилово. Там будут переустраивать линии электропередач. Перекрытия запланированы на следующие временные промежутки:

с 10:00 до 10:20;с 10:40 до 11:00;с 11:20 до 11:40;с 12:00 до 12:20;с 13:20 до 13:40;с 14:00 до 14:20;с 14:40 до 15:00;с 15:20 до 15:40.

Работы ведет АО «ВАД». Выполняются они в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й километр трассы.

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