7 декабря, источник: Volga News
Синоптики прогнозируют до −32℃ в Самарской области
На северо-востоке Самарской области ночами температура воздуха будет опускаться до −30℃, а на следующей неделе — до −32℃, сообщает Приволжское УГМС.
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В пятницу, 8 декабря, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер северо-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха −17…-22°C, местами −24…-30°. На дорогах местами гололедица. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами изморозь. Ветер такой же. Температура воздуха −13…-18°C, местами до −23°. На дорогах местами гололедица.
В субботу, 9 декабря, ночью ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха −18…-23°C, при прояснении −25…-30°. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер сохранится. Температура воздуха −12…-17°C, местами до −22°. На дорогах гололедица.
В воскресенье, 10 декабря, ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами изморозь. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха −18…-23°C, при прояснении −25…-30°. Местами гололедица. Днем те же погодные условия при температуре воздуха −12…-17°C. Местами до −22°.
В понедельник, 11 декабря, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха −22…-27°C, при прояснении до −32°C. Гололедица. Днем температура воздуха −17…-22°C.