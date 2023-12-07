7 декабря, источник: Реальное время
В Казани разрешили регистрировать браки на Юнусовской площади и на набережной Кабана
Из списка исключили Национальный культурный центр «Казань».
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Исполком Казани расширил проводить государственные регистрации заключения брака в торжественной обстановке на территории префектуры «Старый город». Свадьбы горожане смогут организовывать на набережной озера Нижний Кабан, на Юнусовской площади и в сквере на улице Зайни Султана.
Из списка места, где разрешается регистрировать брак в торжественной обстановке, исключили Национальный культурный центр «Казань».
— Объект исключается из перечня, так как в здании располагается национальная библиотека, которая не является муниципальной, и входит в перечень республиканских учреждений. исполком Казани не может распоряжаться республиканскими объектами. Добавим, что настоящее время решается вопрос о возможности проведения выездной регистрации брака в национальной библиотеке. Однако решение будет приниматься Министерством культуры РТ, — объясняли «Реальному времени» в Управлении ЗАГС Казани.
Торжественная регистрация брака в столице Татарстана также разрешена в нескольких культурно-развлекательных учреждениях и общественных пространствах. В списке — Казанская ратуша, Центр культуры и спорта «Московский», Горкинско-Ометьевский лес и Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.