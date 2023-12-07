В Свердловскую область в середине недели пришли морозы. В Екатеринбурге и многих городах региона столбик термометра опускался ниже отметки в — 30-градусов. Из-за морозов многие водители не могли завестись, а цены на такси взлетели. Но спрос на них все равно был высокий, ведь в такую погоду никому не хочется мерзнуть на остановки. О том, как пережить тридцатиградусные морозы в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3] рассказал исполняющий обязанности руководителя пресс-службы регионального МЧС Михаил Протасов. ЧЕМ МНОГОСЛОЙНЕЕ — ТЕМ ЛУЧШЕ. В первую очередь, перед выходом на улицу нужно позаботиться о правильном выборе одежды. Чем многослойнее, тем лучше. — Основная рекомендация — одеваться по погоде. Не пренебрегать головными уборами, шарфами, термобельем. Так создается воздушная прослойка. Она способствует влагоотведению, снижает риск переохлаждения, — рассказал Михаил Протасов. Также стоит сократить время, проведенное на улице. Если вы почувствовали, что замерзаете, то нужно как можно скорее зайдите в теплое место. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК? После начала холодов МЧС призвала водителей отказаться от поездок на дальние расстояния. — Если есть возможность, то лучше их перенести. Если вы все-таки выехали на трасу, то вы должны убедиться в достаточном запасе топлива. В поездку будет не лишним взять питание, термос с горячим чаем, теплую одежду, — говорит Михаил Протасов. Он добавил, что если автомобилисты на трассе попали в беду, нужно незамедлительно оповестить об этом экстренные службы по номеру 112. — Если вы увидели, что кто-то сломался на дороге, то не будет лишним остановиться. Если водитель опасается за свою безопасность, то можно приоткрыть окно и поинтересоваться у человека на дороге, нужна ли ему помощь. С помощью смартфона можно выяснить, на каком именно участке трасы произошла поломка авто или авария. После этого — вызвать экстренные службы, — подчеркнул руководитель пресс-службы МЧС. КАК СОГРЕВАТЬСЯ ДОМА? Обогреватель — один из лучших методов, чтобы не замерзать дома. Однако, к его выбору нужно подходить разумно. — Используйте обогреватели только фабричного производства. Строго соблюдайте инструкцию по применению. Не сушите на обогревателе вещи, так как это не предусмотрено правилами, — отметил спасатель. Не стоит согревать жилье газом. Так как это способствует выжиганию кислорода. На смену ему приходит угарный газ, которым можно отравиться. — Если использовать печь, то стоит убедиться, что в ней нет прогаров, нарушения разделения между потолком. Стоит осматривать печку. Топить ее следует в то время, когда домочадцы еще не спят, — подчеркнул Михаил Протасов. Спасатели настоятельно рекомендуют на время холодов отказаться от алкоголя. Ведь в состоянии опьянения возрастает риск обморожения.