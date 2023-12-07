7 декабря, источник: Город Казань.KZN.RU
В Казани отреставрируют дом, где жил Максим Горький
Здание находится в аварийном состоянии.
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(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). Дом, в котором жил писатель Максим Горький, находится в аварийном состоянии, в скором времени специалисты займутся его реставрированием. Соответствующее разрешение выдал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Кирпичное неоштукатуренное здание с мезонином состоит из двух этажей, с фасада оно имеет два пристроя с лестничными клетками и подсобными помещениями. На объекте проведут консервацию и очистку территории от мусора, восстановят участки асфальта в прифундаментной зоне, а также организуют временную кровлю и усилят ее покрытие.
На время работ будет установлено баннерное полотно с изображением здания, сделают ограждения строительной площадки и проведут монтаж неинвентарных лесов.
О своей жизни в Казани Максим Горький писал так: «И вот я живу в странной веселой трущобе — “Марусовке”, вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов». Людей, которых он видел в районе, — студентов, артистов, чиновников, он упоминал в повести «Мои университеты». На здании расположена мемориальная доска «Дом (один из флигелей Марусовки)», в котором в 1884—1885 гг. жил А. М. Горький". Она находится по адресу: ул. Пушкина, 24а.