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7 декабря, источник: НИА Байкал

Движение на участке улицы Радищева в Иркутске станет двусторонним

Иркутская область, НИА-Байкал — С 15 декабря на участке улицы Радищева от Петрова до Щапова планируют организовать двустороннее движение.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В ближайшее время установят соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД.

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