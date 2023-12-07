7 декабря, источник: НИА Байкал
Движение на участке улицы Радищева в Иркутске станет двусторонним
Иркутская область, НИА-Байкал — С 15 декабря на участке улицы Радищева от Петрова до Щапова планируют организовать двустороннее движение.
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В ближайшее время установят соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД.