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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Цены на газ утвердили в Воронежской области

Они повысятся.

Источник: Комсомольская правда

Министерство тарифного регулирования утвердило цены на газ в Воронежской области в 2024 году. Квитанции с новыми тарифами придут в августе. Об этом сообщили в ведомстве 7 декабря.

Для граждан, которые используют газ для приготовления пищи и нагрева воды цена поднимется на 1,08 рубля и составит 9,84 рубля за 1 кубометр.

А вот для тех, кто использует газ для отопления, стоимость 1 кубометра вырастет на 69 копеек и достигнет 7,64 рубля.

— Пересмотр розничных цен обусловлен повышением оптовых цен на газ с 1 июля 2024 года на 11,2% на федеральном уровне, — пояснили в министерстве.

Что касается бюджета Воронежской области, то в нем заложено почти 5 млрд рублей на компенсацию коммунальных услуг населению, имеющему доход ниже среднего уровня.

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