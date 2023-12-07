7 декабря, источник: Комсомольская правда
Цены на газ утвердили в Воронежской области
Они повысятся.
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Министерство тарифного регулирования утвердило цены на газ в Воронежской области в 2024 году. Квитанции с новыми тарифами придут в августе. Об этом сообщили в ведомстве 7 декабря.
Для граждан, которые используют газ для приготовления пищи и нагрева воды цена поднимется на 1,08 рубля и составит 9,84 рубля за 1 кубометр.
А вот для тех, кто использует газ для отопления, стоимость 1 кубометра вырастет на 69 копеек и достигнет 7,64 рубля.
— Пересмотр розничных цен обусловлен повышением оптовых цен на газ с 1 июля 2024 года на 11,2% на федеральном уровне, — пояснили в министерстве.
Что касается бюджета Воронежской области, то в нем заложено почти 5 млрд рублей на компенсацию коммунальных услуг населению, имеющему доход ниже среднего уровня.