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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Яйца в Иркутске подорожали за неделю

Неделю назад яйца в Иркутске стоили 114,2 рубля.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 4 декабря 2023 года в Иркутске средняя стоимость на десяток яиц составляет 115 рублей 78 копеек. Информацию об этом можно посмотреть на официальном сайте Иркутскстата.

— Неделю назад они стоили 114,2 рубля. В Ангарске этот продукт тоже подорожал. Сейчас яйца там стоят 120,41 рубль, -сообщают в Иркутскстате.

С чем же связан внезапный рост цен?

Как ранее писала КП-Иркутск, причины подорожания яиц могут быть связаны с ростом цен на электричество, за которое платят птицефабрики, а также стоимости топлива.

Кроме того, продолжают расти расходы птицефабрик на приобретение корма и лекарств для куриц.

Также эксперты предполагают, что цены на яйца могли вырасти из-за грядущих праздников. Ведь перед новым годом люди активно закупаются продуктами.

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