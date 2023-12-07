7 декабря, источник: dostup1.ru
Пик арктического вторжения в Челябинской области придется на 8 декабря
В воскресенье сильные морозы начнут отступать.
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Пик арктического вторжения в Челябинской области придется на 8 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе будет минус 34−39, на юге и крайнем западе — 28−33, на севере и в низинах — до 40 градусов и ниже.
Днем в пятницу прогнозируется минус 25−30, на юге — 20−25 градусов. В ближайшие сутки малооблачно, без осадков, местами изморозь, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
Ночью 9 декабря ожидается минус 29−34, на севере и в низинах — до 38. Днем в субботу будет минус 23−28, на крайнем юге — до 19 градусов. При переменной облачности преимущественно без осадков, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 10 декабря ожидается минус 27−31, на крайнем юге — до 24, в горах и низинах — до 37. Днем в воскресенье будет минус 21−26. Ветер северной четверти 2−7 м/с, удержится переменная облачность, преимущественно без осадков.
В Челябинске ночью 8 декабря будет минус 35−37, 9 декабря — 30−32, 10 декабря — 27−29 градусов. Днем в пятницу прогнозируется минус 27−29, субботу и воскресенье — минус 24−26 градусов.