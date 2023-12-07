Уровень безработицы в крае достиг исторического минимума

На сегодняшний день в банке вакансий порядка 55 тысяч предложений. За год в службу занятости от 14 тысяч работодателей заявлено 193 тысячи вакансий. Кадры требуются во всех отраслях, наибольшая потребность — в производственной сфере, строительстве, сельском и лесном хозяйствах. Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков отмечает, что во многом таким показателям способствовала реализация государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения».
«Между центрами занятости и работодателями выстроена система взаимодействия. Кандидатов отбирают среди местного населения, жителей других территорий края или регионов Енисейской Сибири. По нацпроекту “Демография” предприятия получают средства на привлечение специалистов из разных субъектов России. Центры занятости ориентированы на принципы клиентоцентричности, оказание комплексной помощи при решении жизненных или бизнес-ситуаций людей и организаций», — говорит он.
Соискателям предлагают адресное сопровождение, под каждую группу формируют оптимальный набор услуг и сервисов, все административные процессы упрощены. К примеру, для участников специальной военной операции и членов их семей в агентстве труда и занятости населения края разработана цифровая платформа «Vаша Zанятость». С помощью сервиса 235 демобилизованных и их родных смогли найти работу, открыли бизнес, прошли профессиональное обучение, социальную адаптацию на рынке труда. Платформа получила высокую оценку на федеральном уровне, удостоена первых мест во всероссийских конкурсах.