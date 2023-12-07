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7 декабря, источник: АиФ Кузбасc

За неделю в Кузбассе сильнее всего подорожали яйца и подешевела гречка

Статистики опубликовали свежие данные.

За неделю в Кузбассе сильнее всего подорожали яйца (на 3,5%) и подешевела гречка (на 4,8%). Специалисты Кемеровостата опубликовали очередную статистику.

Так, по данным на 4 декабря, ещё выросли цены на пшеничную муку и пшено (по + 2,8%), вермишель (+ 2,7%), подсолнечное масло (+ 2,2%), мясное детское питание (+ 1,7%), молоко (+ 1,5%) и чёрный чай (+ 1,2%).

Кроме гречки подешевели за неделю полукопчёная колбаса (- 2,7%), маргарин (- 1,9%), макароны (- 1,8%), варёная колбаса (- 1,5%), фруктовое детское питание (- 1,2%).

Также мы писали, что в следующем году технический осмотр автомобилей в Кузбассе подорожает.

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