7 декабря, источник: Комсомольская правда
На центральных улицах Иркутска монтируется подсветка исторических зданий
А также появляются новые объекты вдоль туристического маршрута «Зеленая линия».
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На центральных улицах Иркутска продолжается работа в рамках проекта «Туристический код центра города» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Как сообщили в администрации областного центра, проект включает в себя установку новых элементов навигации вдоль туристического маршрута «Зеленая линия», оборудование смотровых площадок и фотозон. Кроме того, в нескольких точках маршрута появятся стереоскопы, где можно будет увидеть дореволюционные виды улиц Иркутска, а в офисах информационно-туристической службы можно будет познакомиться с роботами-гидами. Для того чтобы прогулки по маршруту были еще более интересными, на нескольких исторических зданиях устанавливается подсветка.
— Подчеркнем красоту исторических строений, большинство из которых являются памятниками архитектуры федерального и регионального значения, — пояснила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии Татьяна Макарычева.
Уже сейчас подрядная организация приступила к прокладке коммуникаций и установке строительных лесов, — говорят в администрации. Всего подсветка появится на 16 зданиях по улицам Карла Маркса и Урицкого.