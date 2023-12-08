03:59 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Топ-5 чудес на Рождество 2024 в Хабаровске: гадания, Гарри Поттер и пряничные человечки
Домашние традиции в преддверии Рождества 2024 в Хабаровске.
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До Рождества-2024 ровно месяц, а до Нового года всего несколько недель, но уже сейчас многие хабаровчане составляют список, как увлекательно и незабываемо провести праздничные дни. В большом списке можно найти гадания, квесты, почту Деда Мороза, кино и домашние выпечки.
Больше всего выбор жителей падает на канун Рождества — время, когда концентрация чудес в воздухе усиливается. Для того, чтобы поймать волшебное настроение, можно, конечно, просто пересмотреть «Реальную любовь» или «Один дома». Но этого может оказаться мало. В нашей подборке — проверенные рецепты по созданию чудес своими руками.
Квест с детьми по квартире
Подарки под елкой ваши дети на этих праздниках наверняка найдут. А как насчет того, чтобы сделать поиск презентов с подсказками, которые приведут их к заветным сокровищам? Авторами посланий, к слову, могут быть не только Дед Мороз и его свита, но и ожившие игрушки, герои любимых сказок и даже одинокое (но доброе) приведение. Представьте себе письмо, которое кукла или медвежонок Тедди написали бы вашему ребенку: «Каждое утро, дорогой друг, я мечтаю о том, чтобы поговорить с тобой». Для чего? Чтобы рассказать собственную историю и подружиться.
Пусть герой вашего ребенка напишет в записке, что оживает всего одну ночь в году и эту ночь потратил на то, чтобы устроить праздник с секретами. Придется, конечно, повозиться: не так просто с ходу придумать сказочные секретики высокого качества, но игра стоит свеч.
Трогательные рождественские видео
Самый простой способ проникнуться праздничным настроением: садимся всей семьей около украшенной елки, открываем сладкие подарки, наливаем ароматный чай и включаем атмосферную видеоподборку: «Гринч — похититель Рождества», «Лавка чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», «Один дома», «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф», «Гарри Поттер и философский камень», «Секретная служба Санта-Клауса», «Полярный экспресс», «Анастасия». Единственная побочка — концентрация чудес, любви и нежности в этих видео настолько высока, что плакать будут даже циничные подростки и суровые папы.
Настоящая упаковка от Деда Мороза
Можно купить просто любую оберточную бумагу — со снежинками, с героями мультфильмов или празднично-сказочную. Это прекрасно. Но, в общем, довольно обыденно. Если вы хотите сделать по-настоящему необычный подарок, вам нужна крафтовая бумага. Пишете на ней почтовый адрес (отправления и назначения, все как на взрослой посылке). Обвязываете бечевкой. Наклейте марки.
Затем идите на почту и попросите сотрудников проштамповать посылку, вам точно не откажут. Если вдруг на почте оказался настоящий сургуч, попросите капнуть на бечевку и сделать оттиск. Если его нет, купите сами, растопите на огне, капните на бечевку. А еще готовые коробки продаются в супермаркетах. Ваш ребенок будет счастлив., ведь он получит настоящую посылку от Деда Мороза!
Гадание перед Рождеством
Гадание можно устроить хоть на воде, хоть на воске, хоть на бумаге. Но не забывайте, что Церковь категорически отрицает разные вызывания нечистой силы. Но если вы далеко не верующий человек, то можно устроить безобидное гадание. Если в вашем доме живет пушистый или не очень зверь, то вам повезло — с помощью него можно узнать, сбудется ли то, о чем мечтается.
Итак, нужно загадать желание или задать вопрос и разместиться с кошкой в разных помещениях. Затем позвать животное и ждать, с какой лапы она переступит порог, когда войдет: с левой — ответ «да», желание исполнится, с правой — нет. Говорят, такой способ действует лишь в канун Нового года, либо во время святок.
Есть еще одно гадание — по льду. Предсказать, каким будет наступающий год, можно с помощью ледышки. В новогоднюю морозную ночь надо вынести ложку с водой на улицу или балкон, а наутро рассмотреть ее. Если на поверхности замерзшей воды появились бугорки, то в новом году ждут удача и достаток, если впадины — неудача.
Пряничные человечки
Настоящая классика, которую обожают все дети! Так здорово взять и откусить пряничному человечку голову или руку! А еще такого человечка можно погрузить в чашку с какао или горячее молоко, и у вас получится невероятно красивый десерт к новогоднему столу.
Что понадобится?
Для теста:
Мука — две столовые ложки. Имбирь — одна столовая ложка. Корица — одна чайная ложка. Сода — 0,5 чайной ложки. Мускатный орех — ¼ чайной ложки. Разрыхлитель теста — ¼ чайной ложки. Мелкая соль — ¼ чайная ложкаСливочное масло — 55 грамм. Сахар — ½ столовая ложки. Яйцо — 2 штуки. Меласса (патока) — ¼ столовой ложки.
Для глазури:
Сахарная пудра — 220 грамм. Яичный белок сухой — ¼ столовой ложки. Пищевые красители.
Сначала замесите тесто. Для теста смешайте просеянную муку со специями, солью и разрыхлителем. Отдельно взбейте сливочное масло с сахаром, причем начинаем с низкой скорости, постепенно ее увеличивая, — у вас должна получиться пышная масса.
Затем добавляем патоку, а после яйцо. Не волнуйтесь, смесь как будто свернется — так и должно быть. Убавляем скорость миксера и постепенно всыпаем мучную смесь. У вас получится вязкое тесто. Разделите на две части, лучше сразу сформировать диски, заверните в пленку и отправьте на ночь в холодильник.
После этого испеките человечков. Достаньте тесто из холодильника. Вырежьте формочкой человечков и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут. Печь лучше на вощеной бумаге или силиконовом коврике. Пряники должны стать твердыми на ощупь, но не потемнеть.
Готовим глазурь. Пока ваши сладкие человечки остывают, готовим глазурь. Для этого смешивайте сахарную пудру и сухой белок и добавляем три столовых ложки теплой воды. Взбиваем на низкой скорости до загустения глазури. Раскладываем глазурь по отдельным мискам и окрашиваем при помощи пищевых красителей. Теперь украшайте человечков. Это самая интересная и творческая часть. Дети с удовольствием поучаствуют в раскрашивании пряников и полакомятся сладостями.