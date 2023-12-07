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7 декабря, источник: МК.RU Крым

В Крыму четыре уникальных дерева стали памятниками природы

Четыре уникальных дерева Крыма стали памятниками природы.

Источник: МК.RU Крым

По итогам всероссийской программы «Дерево года» четыре многолетних дерева Крыма получили статус «Памятник живой природы», пишет КИА.

Самым «старым» деревом в этом списке стал Кипарис вечнозеленый из Гурзуфа, который растет на территории музея А. С. Пушкина.

Также в список попала Сосна обыкновенная, более известная как «Сосна-самолет» на горе Ай-Петри, возраст которой оценивается в 200 лет.

Также статус получил орех грецкий из Долины Приведений возрастом 175 лет, увидеть который можно в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Последний в список попал алуштинский платан восточный возрастом 166 лет, который находится на территории парка бывшей виллы «Отрада».

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