7 декабря, источник: МК.RU Крым
В Крыму четыре уникальных дерева стали памятниками природы
Четыре уникальных дерева Крыма стали памятниками природы.
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По итогам всероссийской программы «Дерево года» четыре многолетних дерева Крыма получили статус «Памятник живой природы», пишет КИА.
Самым «старым» деревом в этом списке стал Кипарис вечнозеленый из Гурзуфа, который растет на территории музея А. С. Пушкина.
Также в список попала Сосна обыкновенная, более известная как «Сосна-самолет» на горе Ай-Петри, возраст которой оценивается в 200 лет.
Также статус получил орех грецкий из Долины Приведений возрастом 175 лет, увидеть который можно в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Последний в список попал алуштинский платан восточный возрастом 166 лет, который находится на территории парка бывшей виллы «Отрада».