7 декабря, источник: Комсомольская правда
Режим повышенной готовности к морозам объявили в Новосибирске
В городе прогнозируют экстремально низкие температуры.
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С 8 декабря в Новосибирске ввели режим повышенной готовности. Соответствующее решение принял мэр Анатолий Локоть.
По прогнозу синоптиков, в городе ожидаются экстремальные температуры ниже −35 градусов, в связи с чем повышается вероятность ЧС.
В режиме повышенной готовности начнут работать департаменты мэрии, муниципальная аварийная служба, «Горводоканал», ЕДДС и другие организации.
Отмечается, что режим повышенной готовности в Новосибирске обычно вводят, если происходят серьезные аварии, в праздники и при высоких рисках экстренных ситуаций.