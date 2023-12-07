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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

Режим повышенной готовности к морозам объявили в Новосибирске

В городе прогнозируют экстремально низкие температуры.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°

С 8 декабря в Новосибирске ввели режим повышенной готовности. Соответствующее решение принял мэр Анатолий Локоть.

По прогнозу синоптиков, в городе ожидаются экстремальные температуры ниже −35 градусов, в связи с чем повышается вероятность ЧС.

В режиме повышенной готовности начнут работать департаменты мэрии, муниципальная аварийная служба, «Горводоканал», ЕДДС и другие организации.

Отмечается, что режим повышенной готовности в Новосибирске обычно вводят, если происходят серьезные аварии, в праздники и при высоких рисках экстренных ситуаций.

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